Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту Sport-Express.ua прокомментировал матч третьего тура основного этапа Лиги конференций Шахтер – Брейдаблик (2:0).

«Я даже не знаю, в какую лигу записать Брейдаблик или, как я его назвал, судя по игре, Передбанник. Даже в нашем чемпионате таких слабых команд нет. Это даже не Первая лига. Некоторые тренеры любят говорить, что слабых команд в еврокубках нет, но Передбанник и Зриньски показали, что это не так. И это еще чемпионы своих стран. Представьте теперь, как там все остальные играют. Радует, что есть команды еще слабее наших.

Шахтёр поздравляю с победой, но хотелось бы, чтобы голов было больше, как у Динамо. Вдруг в конце забитые мячи будут считать. Шахтёр добыл свою победу пешком, даже не вспотел. У меня такое чувство, что Передбанник смотрел игры Динамо и решил, как и киевляне, не бить по воротам. Шахтёр два тайма играл на половине поля соперника. Тут даже разбирать нечего».