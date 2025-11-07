Украинские клубы в третьем туре заявили о себе в Лиге конференций УЕФА. После двух поражений во 2 туре Динамо Киев и Шахтер Донецк одержали важные победы. В четверг, 6 ноября, на Люблин Арене команда Александра Шовковского устроила настоящее шоу, разгромив Зриньски (Босния и Герцеговина) со счетом 6:0. Для киевлян это первая победа на групповом этапе, которая позволила подняться с дна таблицы и вернуться в борьбу за плей-офф. Ранее в тот же вечер Шахтер уверенно победил Брейдаблик (Исландия) — 2:0, полностью контролируя игру от начала до финального свистка. Благодаря этой победе донетчане приблизились к зоне лидеров и имеют прекрасные шансы напрямую выйти в 1/8 финала.

После трех туров Динамо покинуло последнюю позицию группы и вышло на 24 место, тогда как Шахтер находится среди фаворитов, занимая 10 строчку. Оба украинских клуба сохраняют хорошие перспективы продолжить борьбу весной в Европе. Восемь лучших команд основного этапа Лиги конференций сразу выходят в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, будут соревноваться в дополнительном раунде плей-офф за право пройти дальше.

Календарь следующих матчей:

Шахтер

27 ноября, 22:00: Шемрок (Ирландия) – Шахтер;

11 декабря, 22:00: Хамрун Спартанс (Мальта) – Шахтер;

18 декабря, 22:00: Шахтер – Риека (Хорватия).

Динамо

27 ноября, 19:45: Омония (Кипр) – Динамо;

11 декабря, 19:45: Фиорентина (Италия) – Динамо;

18 декабря, 22:00: Динамо – Ноа (Армения).

Финал Лиги конференций 2025/26 состоится 27 мая 2026 года на стадионе Red Bull Arena в Лейпциге (Германия).