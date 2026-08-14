Бывший форвард Динамо Виктор Леоненко в интервью Sport-express.ua эмоционально разобрал поражение киевской команды против Карабаха (0:2) и вылет из Лиги конференций.

«А что тут говорить? Динамо проиграло совершенно заслуженно. Агдамцы подарили киевлянам один момент, когда разыгрывали от ворот. Бражко выскочил к воротам и не смог забить. Все остальное – мы вне игры и куча брака. А когда Дубинчак забил из офсайда, то с таким выражением лица шел, мол: смотрите, я лучше всех.

Заслуженная победа Карабаха. Они хотя бы сделали выводы после первого матча, у них было меньше ошибок. А мы – как всегда: без моментов. Вот после такого матча можно задать вопрос: сколько теперь стоит Пономаренко?

Сами себе проблемы создают. Единственный момент у Динамо в матче с Карабахом – эпизод с Бражком. Тут виноват Гурбан Гурбанов, который заставляет свою команду играть через розыгрыш от ворот. Мы этим воспользовались, перехватили, но не забили. Почему Бражко не забил? Это у него спросить надо.

Больше Динамо не имело моментов. Если бы Бражко забил, могли бы спокойно сыграть 1:1, и все было бы иначе. А так Динамо никаких выводов не сделало. Честно говоря, что киевлянам, что Карабаху в Лиге конференций делать нечего», - сказал Леоненко.