Леоненко назвал худшего игрока Динамо в матче против Самсунспора
Эксперт дал четкий ответ
около 1 часа назад
Бывший форвард киевского Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту Sport-express.ua назвал худшего игрока бело-синих в матче второго тура основного этапа Лиги конференций против турецкого Самсунспора (0:3).
«Это Караваев. Мало того, что он не попал в пустые ворота, так мяч еще и прошел в полуметре от штанги. Также второй гол на его совести. А вообще, худших там много. Тот самый Попов, который в простых ситуациях отдает гранаты своим партнерам. Так и хочется спросить его: а ты случайно не Олег? (Олег Попов – известный артист цирка СССР). Тот хоть детей смешил, а ты – взрослых».
Динамо занимает 34-е место в таблице Лиги конференций, не набрав ни одного очка в двух поединках.
В следующем матче турнира киевляне шестого ноября примут Зриньски Монстар.