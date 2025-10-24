Известный блогер-аналитик Михаил Смоловий поделился в своем Telegram-канале экспресс-анализом матча второго тура общего этапа Лиги конференций Самсунспор – Динамо (3:0).

Тіаре грамотно пустили в простір, чтобы зажать, как будто наши сужали, но Тіаре реально напортачило, ожидая открытия. Караваев потерял все в этот момент, но это провал взаимодействия ЦЗ и игроков выше, которые не создали очевидной пасовой линии. Тіаре уверенно движется к скамейке запасных на следующий матч, потому что иначе никто не поймет, если СаШо простит.

Понравилось давление Самсуна, просто идут в лоб, понимая, что там такие рагули, что не способны тебя обыграть. Ошибся в дриблинге против троих Тіаре, так же ошиблась целая куча игроков позже, все это решается простым пасом партнеру, но динамовцы теряют момент, а потом и мяч в бездарной попытке обыграть визави.

[Второй гол Самсунспора] и отличает хорошую команду от Динамо Киев. Люди постоянно готовы к киксам, отскокам, рикошетам, динамовцы - заторможенные, скорость реакции и принятие решений не соответствуют соревновательному уровню ЛК, максимум - это нынешняя УПЛ, в обеих ситуациях динамовцы 100% залезли бы в офсайды.

Считаю, что УЕФА должно пойти навстречу Динамо и разрешить на время войны в регламенте заканчивать такие матчи уже после первого же гола в ворота киевлян, потому что это просто напрасное проживание жизни болельщиков у экрана.