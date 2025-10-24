Полузащитник киевского Динамо Валентин Рубчинский поделился своими впечатлениями после поражения команды в матче Лиги конференций против турецкого Самсунспора со счетом 0:3.

«К концу матча уже немного подсел, потому что давно не играл на таких скоростях, поэтому было немного трудно. В перерыве мы просто говорили между командой и тренером. Слушали, что он нам говорил, но оставим это в раздевалке. Мы хотели отыграться, и в перерыве понимали, что можем это сделать. Первый тайм был равный по игре, так что мы хотели отыграться, но не удалось.

У Самсунспора очень хорошая команда, быстрые фланги. Мы это знали, но за счет своих флангов они реализовали свои моменты.

Как в команде отреагировали на ошибку Тиаре? Конечно, поддержали его. Все ошибаются. Конечно, гол на первых минутах повлиял на игру, но все ошибаются. Поэтому я не скажу, что он виноват в этом поражении.

Преимущество соперника было в агрессивности, наверное, потому что соперник был агрессивнее нас, это было видно. И быстрый гол повлиял — это, я думаю, очевидно. Но не хочется оправдываться, счет по игре.

Не скажу, что я полностью доволен своей игрой, но доволен тем, что вышел на поле — это уже хорошо. Можно было и лучше сыграть, но я буду делать анализ своей игры и постараюсь, если мне будут доверять, то буду показывать лучшую игру», — приводит слова Рубчинского пресс-служба клуба.