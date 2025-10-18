Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту Sport-express.ua прокомментировал конфликтную историю между полузащитником бело-голубых Андреем Ярмоленко и главным тренером столичной команды Александром Шовковским.

«Я не собираюсь копаться в грязном белье. Захотят – сами расскажут. Когда после проигрыша Кристал Пэлас Ярмоленко исполнил Роналду и убежал в раздевалку – это выглядело странно. Я такое не приветствую. Хочу сказать Андрею: если ты такое вытворяешь, то должен быть реально лидером и тянуть команду во всех играх, а не в одной!

Мне кажется, место спортивного директора уже давно ждет Ярмоленко. Ему уже пора туда».