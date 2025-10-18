Леоненко отреагировал на конфликт Шовковский-Ярмоленко:
19 минут назад
Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту Sport-express.ua прокомментировал конфликтную историю между полузащитником бело-голубых Андреем Ярмоленко и главным тренером столичной команды Александром Шовковским.
«Я не собираюсь копаться в грязном белье. Захотят – сами расскажут. Когда после проигрыша Кристал Пэлас Ярмоленко исполнил Роналду и убежал в раздевалку – это выглядело странно. Я такое не приветствую. Хочу сказать Андрею: если ты такое вытворяешь, то должен быть реально лидером и тянуть команду во всех играх, а не в одной!
Мне кажется, место спортивного директора уже давно ждет Ярмоленко. Ему уже пора туда».
35-летний Ярмоленко в текущем сезоне провел 11 матчей.
Динамо в настоящее время занимает второе место в чемпионате с 16 очками в восьми поединках.
18 октября в 15:30 киевляне на выезде сыграют с луганской Зарей.