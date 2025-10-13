Легенда Динамо сказал все, что думает о конфликте Ярмоленко и Шовковского
Эксперт дал четкий ответ
около 2 часов назад
Полузащитник киевского Динамо 70-80-х годов прошлого века Леонид Буряк в интервью сайту Sport-express.ua отреагировал на конфликт между главным тренером бело-синих Александром Шовковским и вингером команды Андреем Ярмоленко.
«Не следует выносить сор из избы. Я же не буду публично говорить о ссоре с женой, а Динамо – это и есть семья. У каждого футболиста могут быть обиды. В основе играет 11 человек, а десять сидит в запасе. В мое время тоже такое было. Бывало, что я с Лобановским месяцами не здоровался, потому что у меня была своя позиция. Потом Валерий Васильевич подошел, извинился, обнял меня и сказал, что был неправ».
После восьми туров Динамо имеет в активе 16 зачётных баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице УПЛ. Отставание от Шахтера составляет одно очко.
В следующем туре команда Александра Шовковского проведет выездной матч против луганской Зари, но игра пройдет на родном стадионе бело-синих в Киеве. Поединок запланирован на 18 октября, начало игры в 15:30.