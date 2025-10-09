Блогер и комментатор Виктор Вацко высказался о напряжении в отношениях между главным тренером Динамо Александром Шовковским и одним из старожилов команды Андреем Ярмоленко.

Последние слова Шовковского свидетельствуют о том, что тренер больше не рассчитывает на Андрея Ярмоленко. Подобная ситуация показывает, что в раздевалке Динамо не все в порядке, а ответственность за это лежит на главном тренере и его штабе», - отметил Вацко.

Напомним, Ярмоленко перед игрой 8 тура УПЛ с Металлистом 1925 (1:1) обратился к Шовковскому с просьбой покинуть расположение команды для решения личных вопросов.

Экс-арбитр ФИФА намекнул на ограбление Динамо со стороны другого рефери.