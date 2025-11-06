Леоненко: «Пожелаю Динамо, чтобы они били по воротам Зриньски»
Экс-нападающий выразил свое мнение о сопернике бело-синих
около 2 часов назад
Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту BLIK.ua поделился ожиданиями от матча бело-синих против боснийского Зринськи в рамках третьего тура основного этапа Лиги конференций.
«Я спросил у Рикуна: «Что это за команда?». Он ответил, что не знает. Я говорю: «Так может это какой-то напиток, судя по названию, или лекарства?». Очень трудно судить о сопернике, которого не видел. А если брать последние две игры Динамо против Шахтера, то обе наши команды любят пропускать, что очень настораживает. Оборона – это самое слабое звено, что у Шахтера, что у Динамо.
А у киевлян вообще сложилась плохая традиция – они не бьют по воротам в первом тайме. Их что, этому не учат? Пожелаю Динамо, чтобы они били по воротам Зриньски и создавали моменты, потому что без моментов футбол не хочется смотреть».
В четверг, 6 ноября, Динамо примет боснийский Зринськи в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Киевляне занимают 34-е место в таблице ЛК с нулем баллов.