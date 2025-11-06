Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту BLIK.ua поделился ожиданиями от матча бело-синих против боснийского Зринськи в рамках третьего тура основного этапа Лиги конференций.

«Я спросил у Рикуна: «Что это за команда?». Он ответил, что не знает. Я говорю: «Так может это какой-то напиток, судя по названию, или лекарства?». Очень трудно судить о сопернике, которого не видел. А если брать последние две игры Динамо против Шахтера, то обе наши команды любят пропускать, что очень настораживает. Оборона – это самое слабое звено, что у Шахтера, что у Динамо.

А у киевлян вообще сложилась плохая традиция – они не бьют по воротам в первом тайме. Их что, этому не учат? Пожелаю Динамо, чтобы они били по воротам Зриньски и создавали моменты, потому что без моментов футбол не хочется смотреть».