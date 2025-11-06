Известный тренер Мирон Маркевич в интервью сайту «Український футбол» поделился ожиданиями от матча третьего тура основного этапа Лиги конференций Динамо – Зриньски.

«Ясно, что фаворит — Динамо. Я даже не знаю, что это за команда такая Зринськи... Надо выигрывать в таких поединках и у таких оппонентов. О чем тут говорить. Если уже такие команды не побеждать, то я не знаю...

Надо набирать очки [в таблицу коэффициентов УЕФА], потому что мы уже и так ниже плинтуса... Футболисты Динамо должны понимать, что такие команды нужно побеждать. Ясно, что не нужно пренебрежительно относиться к соперникам, но надо выйти и выиграть!»