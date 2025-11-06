Маркевич: «Я даже не знаю, что это за команда такая Зриньски…»
Эксперт высказал свое мнение о сопернике бело-голубых
около 1 часа назад
Известный тренер Мирон Маркевич в интервью сайту «Український футбол» поделился ожиданиями от матча третьего тура основного этапа Лиги конференций Динамо – Зриньски.
«Ясно, что фаворит — Динамо. Я даже не знаю, что это за команда такая Зринськи... Надо выигрывать в таких поединках и у таких оппонентов. О чем тут говорить. Если уже такие команды не побеждать, то я не знаю...
Надо набирать очки [в таблицу коэффициентов УЕФА], потому что мы уже и так ниже плинтуса... Футболисты Динамо должны понимать, что такие команды нужно побеждать. Ясно, что не нужно пренебрежительно относиться к соперникам, но надо выйти и выиграть!»
В четверг, 6 ноября, Динамо примет боснийский Зриньски в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Киевляне занимают 34-е место в таблице ЛК с нулем баллов.