Эксфорвард Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту Sport-express.ua высказал свое мнение о турецком главном тренере Шахтера Арде Туране.

«У меня такое ощущение, что у Шахтера умение не угадывать с тренерами, начиная с Фонсеки. Хотя он сделал дубль и выводил команду в плей-офф Лиги чемпионов, но при нем никто из футболистов не вырос, а для меня это главный показатель хорошего тренера. Фонсека выигрывал на багаже Луческу.

Шахтер должен поставить памятник Луческу, причем серьезный и дорогой.

С Ардой Тураном Шахтер, скорее всего, тоже не угадал. Хорошо хоть Абердин обыграли [3:2], но тоже с серьезными проблемами столкнулись. А против ЛНЗ – это вообще кошмар. Шахтер мог и семь, и восемь голов пропускать. В нашем чемпионате страшно столько пропускать, это касается и Динамо.

Я ни в одной команде не могу никого отметить! Все мучаются и теряют очки абсолютно заслуженно. Нельзя сказать, что ЛНЗ выиграл случайно, их победа абсолютно по игре».