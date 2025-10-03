Главный тренер Шахтера Арда Туран после матча первого тура группового этапа Лиги конференций против шотландского Абердина (3:2) высказался относительно стиля игры его команды. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Прежде всего, у нас были похожие матчи и раньше. Например, с «Бешикташем» мы забивали голы после 30–50 передач в рамках одной атаки. Пассовая игра всегда важна для нас, но важно и то, как именно происходят эти передачи. Мы контролируем игру, но нам не нравятся статичные передачи, мы стремимся, чтобы они сопровождались дриблингом, который отсеивает соперника. Что касается Марлона Гомеса, у него очень хороший игровой профиль и характер. Он замечательный футболист, способный действовать на любой позиции. Его сегодняшняя игра меня очень порадовала. Также хотел бы отметить Лукаса Феррейру, который впервые вышел в стартовом составе и отличился голом. Это тоже нас очень радует. Что касается статуса фаворита в этом турнире, то у «Шахтера» это в культуре – всегда оставаться конкурентоспособными в Европе. В то же время мы молодая и новая команда.

В первом тайме нам не удалось реализовать нашу философию так, как я хотел. Когда играешь против организованной обороны таким образом, сопернику легче защищаться, потому что наши атакующие футболисты слишком рано шли рядом с центральными защитниками, и это облегчает оппоненту оборону. Мы хотим использовать дриблинг, когда есть пространство, чтобы легко находить свободного игрока. Мы могли бы продвигаться вперед во втором тайме. То есть мы стремимся действовать одинаково как при преимуществе, так и отставая в счете, в то же время нужно оставаться реалистами. Например, когда соперник применяет игру один на один или прессинг 10 на 10, у нас есть опция, которую мы называем длинная передача, а не прострел за спину обороны. У нас есть все типы планов, но зачем они нужны? Потому что футбол – это игра с большой долей импровизации, это игра один на один, и мы стараемся контролировать ее настолько, насколько возможно.