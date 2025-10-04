Главный тренер Шахтера Арда Туран после матча первого тура группового этапа Лиги конференций против шотландского Абердина (3:2) высказался относительно войны в Украине. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы приехали сюда из Украины, где продолжается война. По всему миру происходят войны. Люди и дети умирают от голода. И именно в эти дни флотилия «Сумуд» направляется в Газу. Они пытаются стать символом надежды. Мы не знаем, что можем сделать со своей стороны.

Оставаясь в одиночестве, мы мечтаем остановить войны. И я хотел бы призвать лидеров, которые могут остановить войны в мире, предпринять реальные шаги и проявить инициативу, чтобы прекратить смерть людей и детей. Мы должны остановить эти войны. Я не понимаю, как они могут происходить в современном мире. Это невозможно понять. Я всем сердцем и в своих молитвах со всеми, кто переживает войну в Палестине, в Украине.