Павел Василенко

В понедельник, 13 октября, сборная Украины победила Азербайджан со счетом 2:1 в матче четвертого тура квалификации на чемпионат мира-2026. Бывший форвард киевского Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту Sport-express.ua высказался о пропущенном мяче сине-желтых от азербайджанцев.

«Мне кажется, Ребров не видит, что правый фланг провисает. Это хорошо, что Гуцуляк забивает, но Конопля совсем не умеет отбирать. Пропущенный гол снова пришел с его фланга. Гуцуляк снова не успел, хотя там был кикс от Забарного, на профессиональном жаргоне это называется «понюхал мяч». Илья, можно сказать, начал атаку Азербайджана. Такое тоже бывает. Теперь можно и задуматься, стоит ли он 90 миллионов или нет. Но я против Забарного вообще ничего не имею. Он нормальный защитник, нормальный парень, а ошибки делают все».

После четырех туров Украина занимает второе место в группе D с 7 очками. Лидирует Франция (10), далее – Исландия (4) и Азербайджан (1).

Согласно регламенту, прямые путевки на чемпионат мира-2026 получат только победители групп. Команды, занявшие второе место, весной 2026 года сыграют в плей-офф за выход на Мундиаль.

Календарь следующих матчей Украины в отборе ЧМ-2026

13 ноября 2025, Франция – Украина

16 ноября 2025, Украина – Исландия