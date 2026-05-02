Владимир Кириченко

Центральный нападающий Барселоны Роберт Левандовский может стать игроком Ювентуса. Об этом сообщает TuttoSport.

37-летний поляк готов присоединиться к «бьянконери» в случае, если те квалифицируются в Лигу чемпионов на следующий сезон.

На данный момент Роберт видит Ювентус как наиболее привлекательный и вероятный вариант, если покинет Барселону свободным агентом.

Каталонцы предложили Левандовскому продолжить контракт, который рассчитан до 30 июня 2026 года, с уменьшением зарплаты наполовину, но он не желает рассматривать такой вариант.

Агент игрока Пини Захави уже встретился с представителями Ювентуса и договорился о контракте на 1 год с зарплатой в размере 6 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, Левандовский – самый старший игрок с 100 голевыми действиями в Ла Лиге в XXI веке.