Левандовски может в следующем сезоне защищать цвета Ювентуса
Звёздный поляк выдвинул одно условие
около 2 часов назад
Центральный нападающий Барселоны Роберт Левандовский может стать игроком Ювентуса. Об этом сообщает TuttoSport.
37-летний поляк готов присоединиться к «бьянконери» в случае, если те квалифицируются в Лигу чемпионов на следующий сезон.
На данный момент Роберт видит Ювентус как наиболее привлекательный и вероятный вариант, если покинет Барселону свободным агентом.
Каталонцы предложили Левандовскому продолжить контракт, который рассчитан до 30 июня 2026 года, с уменьшением зарплаты наполовину, но он не желает рассматривать такой вариант.
Агент игрока Пини Захави уже встретился с представителями Ювентуса и договорился о контракте на 1 год с зарплатой в размере 6 миллионов евро плюс бонусы.
Напомним, Левандовский – самый старший игрок с 100 голевыми действиями в Ла Лиге в XXI веке.
