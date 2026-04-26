Владимир Кириченко

Нападающий Барселоны Роберт Левандовский достиг отметки в 100 результативных действий в Ла Лиге, став самым возрастным футболистом в XXI веке, которому покорилось это достижение.

В матче 32-го тура чемпионата Испании против Хетафе (2:0) Левандовский отдал результативную передачу на Маркуса Рэшфорда. Это позволило ему довести общий показатель в Ла Лиге до 100 голевых действий.

На счету польского форварда 81 забитый мяч и 19 ассистов в чемпионате Испании.

Достигнув этой отметки в возрасте 37 лет и 247 дней, Левандовский стал самым возрастным игроком XXI века с подобным показателем в Ла Лиге.

Отметим, поляк выступает за Барселону с лета 2022 года.

