Левандовский – самый возрастной игрок с 100 голевыми действиями в Ла Лиге в XXI веке
Форвард Барселоны установил очередное достижение
43 минуты назад
Нападающий Барселоны Роберт Левандовский достиг отметки в 100 результативных действий в Ла Лиге, став самым возрастным футболистом в XXI веке, которому покорилось это достижение.
В матче 32-го тура чемпионата Испании против Хетафе (2:0) Левандовский отдал результативную передачу на Маркуса Рэшфорда. Это позволило ему довести общий показатель в Ла Лиге до 100 голевых действий.
На счету польского форварда 81 забитый мяч и 19 ассистов в чемпионате Испании.
Достигнув этой отметки в возрасте 37 лет и 247 дней, Левандовский стал самым возрастным игроком XXI века с подобным показателем в Ла Лиге.
Отметим, поляк выступает за Барселону с лета 2022 года.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05