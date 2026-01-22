Нападающий Барселоны Роберт Левандовски отличился очередным достижением в Лиге чемпионов. Как сообщает MisterChip на своей странице в социальной сети X, 37-летний футболист забил в турнире уже в шестнадцатом сезоне карьеры.

Левандовски отличился в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против Славии, в котором каталонский клуб одержал победу на выезде.

Благодаря этому результативному удару польский форвард сравнялся по количеству сезонов с голами в Лиге чемпионов с Криштиану Роналду, Райаном Гиггзом, Раулем и Томасом Мюллером. Больше таких сезонов имеют только Лионель Месси и Карим Бензема — по 18.

В Лиге чемпионов Левандовски забивал, выступая за дортмундскую Боруссию, Баварию и Барселону. За каталонский клуб нападающий играет с 2022 года, а его контракт действителен до 2026 года.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.