Павел Василенко

Роберт Левандовский рискует покинуть Барселону уже этим летом – его новым клубом может стать мадридский Атлетико.

По данным испанских СМИ, поляк не будет продлевать контракт с каталонцами, который действует до июня 2026 года. В клубе считают, что нападающему, которому недавно исполнилось 37 лет, пора передать эстафету молодым.

Несмотря на свой возраст, Левандовский остается одним из самых эффективных форвардов Европы, но текущий сезон он начал не слишком ярко и постепенно теряет ведущую роль в команде.

Мадридский клуб стремится повторить историю с Луисом Суаресом, который в свое время перешел из Барселоны бесплатно и помог Атлетико выиграть Ла Лигу.

Источники из Польши утверждают, что «матрасники» готовы предложить Роберту ключевую роль в нападении и гарантированное игровое время.

В Барселоне же надеются, что продажа звездного форварда позволит уменьшить зарплатную ведомость и открыть путь новому поколению.

Барселона уже активно ищет преемника поляка – и этот трансфер может стать одним из самых громких событий лета.

Пока Левандовский восстанавливается после травмы, его представители ведут неформальные переговоры, и переход в Атлетико может быть согласован уже зимой.