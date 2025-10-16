Павел Василенко

Барселона готовится к новой эпохе. 37-летний Роберт Левандовский уже близок к расставанию с каталонским клубом, а руководство активно ищет преемника. Неожиданным фаворитом на замену может стать Микель Оярсабаль – лидер Реал Сосьедада и сборной Испании. Об этом сообщает fichajes.net.

Оярсабаль сейчас демонстрирует лучшую форму в карьере. Его выступления за «Ла Роху» впечатлили руководство Барселоны, особенно его способность сочетать креативность в атаке с преданностью защите. Именно такого универсального форварда ищет Ханси Флик в новой построении игры.

Контракт футболиста с Реал Сосьедадом действует до середины 2028 года, но клуб готов рассматривать предложения – за высокую компенсацию.

Контракт Левандовского заканчивается в ближайшее время, а травма (разрыв подколенного сухожилия) лишь ускоряет планы по его замене. Несмотря на возраст, поляк все еще играет важную роль в команде, но Барселона уже смотрит в будущее.

Переход Оярсабаля будет непростым: экономические условия, конкуренция за позицию в атаке и сложный календарь осложняют переговоры. Но если каталонцы сумеют убедить басков – это может стать одним из ключевых трансферов межсезонья.