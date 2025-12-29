Нападающий Барселоны Роберт Левандовский прокомментировал резонансную историю, связанную с его результативностью в сезоне-2022/23. По словам польского форварда, руководство каталонского клуба обратилось к нему с просьбой воздержаться от забитых мячей в решающей фазе чемпионата, когда команда уже досрочно обеспечила себе титул Ла Лиги.

Причиной такой просьбы стали финансовые условия трансфера. В случае если Левандовский преодолел бы отметку в 25 голов за сезон, Барселона должна была бы выплатить Баварии дополнительный бонус. В итоге нападающий завершил чемпионат с 23 мячами.

Есть вещи, о которых мне не хочется говорить. Я уважаю Барселону и всех её сотрудников. Я был в курсе ситуации. Все дело в бонусе, и на тот момент для клуба был важен каждый евро. Для меня это ничего не изменило, так что никаких проблем не возникло, но я постоянно думал, стоит ли мне забивать, – приводит слова 37-летнего футболиста Barca Universal.

Роберт Левандовский перешел в Барселону из Баварии летом 2022 года и сразу стал ключевой фигурой в атакующей линии каталонцев.