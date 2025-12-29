Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП в Нигерии: что известно о состоянии боксера
Эй Джей находился в разбитом Lexus и чудом избежал тяжелых последствий
около 2 часов назад
Известный британский боксер Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Нигерии, которое привело к гибели двух человек. Авария произошла на трассе Лагос—Ибадан.
По информации местных СМИ, внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в грузовик, стоящий на дороге.
В сети появились видео с места события: на кадрах видно, как Энтони Джошуа помогают выбраться из поврежденного авто.
В то же время сообщается, что он отделался незначительными повреждениями и серьезных угроз для его здоровья нет.
