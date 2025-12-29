Известный британский боксер Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Нигерии, которое привело к гибели двух человек. Авария произошла на трассе Лагос—Ибадан.

По информации местных СМИ, внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в грузовик, стоящий на дороге.

В сети появились видео с места события: на кадрах видно, как Энтони Джошуа помогают выбраться из поврежденного авто.

Anthony Joshua being pulled out of a car after fatal car crash in Nigeria that left 2 dead pic.twitter.com/lwMGDqt5vP — Daily Loud (@DailyLoud) December 29, 2025

В то же время сообщается, что он отделался незначительными повреждениями и серьезных угроз для его здоровья нет.

