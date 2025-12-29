Новичок Лиона Эндрик, который присоединился к французскому клубу на правах аренды из мадридского Реала, уже успел войти в историю команды. Нападающий стал рекордсменом Лиона по показателям активности в социальных сетях, даже не сыграв ни одного официального матча.

Несколько дней назад пресс-служба Лиона опубликовала видео с презентацией звездного футболиста. Ролик вызвал небывалый интерес среди болельщиков и собрал более 1,1 миллиона просмотров. Это лучший результат за все время существования клубных аккаунтов в соцсетях, сообщает The Touchline.

Ожидается, что Эндрик может дебютировать за Лион уже 3 января. В ближайшем матче чемпионата Франции команда сыграет против Монако.

После 16 туров Лиги 1 Лион имеет в своем активе 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, продолжая борьбу за зону еврокубков.