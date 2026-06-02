Павел Василенко

Роберт Левандовский, который покинет Барселону после окончания срока действия контракта, получил от Фенербахче чрезвычайное предложение в размере 20 миллионов евро за сезон, сообщает польский журналист Томаш Влодарчик. Предложение поступило от Хакана Сафи, одного из двух кандидатов на пост президента турецкого гранда.

Нового президента Фенербахче выберут в конце недели, а Хакан Сафи будет соперничать с Азизом Йылдырымом. Оба обещают звездный подбор игроков, а Левандовский является главным козырем в кампании Сафи.

Сам нападающий станет свободным агентом после окончания срока действия своего контракта с Барселоной (30 июня). Левандовский, которому в августе исполнится 38 лет, говорит, что до сих пор не знает, где продолжит свою карьеру. Его также связывают с переездом в США, в частности в Чикаго Файр.