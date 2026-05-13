Барселона приостановила переговоры с Левандовским, летний трансфер неизбежен
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо
32 минуты назад
Звездный нападающий Барселоны Роберт Левандовски с высокой вероятностью покинет каталонский клуб после завершения текущего сезона. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговорный процесс по продлению сотрудничества с 37-летним поляком полностью прекращён.
Роберт Левандовский и Барселона — переговоры о новом контракте полностью приостановлены, и летний уход уже близок. Если не поступит нового предложения, Левандовский покинет клуб в статусе свободного агента.
Клубы саудовской Про-Лиги и МЛС проявляют интерес, итальянские клубы тоже, но для них переход слишком дорогой. На данном этапе его пребывание в клубе крайне маловероятно.
Действующий контракт форварда рассчитан до июня 2026 года. Если стороны не найдут компромисс в ближайшее время, поляк получит статус свободного агента.
Левандовский – самый возрастной игрок с 100 голевыми действиями в Ла Лиге в XXI веке.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05