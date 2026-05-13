Звездный нападающий Барселоны Роберт Левандовски с высокой вероятностью покинет каталонский клуб после завершения текущего сезона. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговорный процесс по продлению сотрудничества с 37-летним поляком полностью прекращён.

Роберт Левандовский и Барселона — переговоры о новом контракте полностью приостановлены, и летний уход уже близок. Если не поступит нового предложения, Левандовский покинет клуб в статусе свободного агента.

Клубы саудовской Про-Лиги и МЛС проявляют интерес, итальянские клубы тоже, но для них переход слишком дорогой. На данном этапе его пребывание в клубе крайне маловероятно.