Бывший тренер Волыни Виталий Кварцяный поделился анализом поражения киевского Динамо в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против тель-авивского Маккаби (1:3).

Начну с того, что я положительно отношусь к тренерскому штабу Динамо во главе с Шовковским, поэтому сильно критиковать не хочу. Конечно, результат негативный. Вчера в игре Динамо проявлялся некачественный и нелогичный футбол.

У киевлян много игры назад, а она дезорганизует. Только риск дает развитие. Если игроки не будут рисковать, то они не поднимутся на новый уровень. Чрезмерная осторожность приводит к ошибкам, а их в матче с Маккаби было очень много.

Защита киевлян играет очень неуверенно, плюс некоординированный отбор, что у левого защитника (Вивчаренко), что у правого (Караваев). Тимчик не играл, но у него та же проблема. Они хватают соперников за руки, за футболки, прыгают в ноги. Что это такое? Недостаток атлетизма, координации или мастерства? Так мячи не отбирают.

Также у Динамо уменьшилась игра на опережение в качественном плане. Если правильно идешь на опережение, то потом не нужно прыгать в ноги.

Два центральных защитника, Попов и Биловар, тоже сыграли неуверенно. А когда есть неуверенность сзади, то начинает хромать и средняя линия. В атаке тоже не все в порядке. Нужно завершать атакующие действия завершающим ударом и только потом «умирать», а у Динамо «умирают» до удара и на удар уже сил не хватает, мяч не слушается ног.

Надо работать над этим компонентом. У Динамо есть поля, база, автобус, качественная медицина, питание, чего нет у некоторых других украинских команд. Да, переезды сказываются, но киевляне знали, на что шли, когда выходили в еврокубки.

Игроки нападения должны завершать атаки ударом. Эти перепасовки перед штрафной площадкой не обогащают и не дают развития. Такая стоячая игра порождает много потерь. Зачем отдавать поперечные передачи, если можно пронести мяч и пробить, вызывая постоянное напряжение у соперника.

Надо бить так, чтобы штанги ломались и позвоночники скрипели. А у Динамо никто не ломает штанги и хребты не скрипят, только воздушные шарики кидают, подрезают, подсекут. Дам совет игрокам Динамо: пусть наденут бутсы, в которых играли Беккенбауэр, Мунтян или Онищенко, а не эти воздушные галоши и домашние тапочки всех цветов радуги: и зеленые, и красные, и оранжевые! И это мы видим не только в Динамо.

Есть игроки, которые приспосабливаются и бьют даже в этих бутсах. Вот вчера Судаков неплохо бил, была заметна концентрация. У Динамо есть проблемы в обороне и завершающей стадии атаки, присутствует неуверенность. В середине поля Михайленко постоянно пасует защитникам. Уберите эти ненужные короткие передачи. В игре Динамо мало динамики. Игроки боятся потерять мяч, а в результате теряют больше, чем когда-либо. Не бойтесь рисковать!

В составе Динамо не могу отметить никого. Выпадали абсолютно все. Вся команда сделала шаг назад по уверенности, мастерству и желанию забить на гол больше, чем соперник.

Как бы мы ни относились к этим результатам, но все болеют за Динамо, потому что это клуб с большой историей. Поэтому динамовцам нельзя так играть, как в первом матче против Маккаби.

Киевляне хорошо работают с мячом, но нестандартности мало и завершения нет. Шансы всегда есть, главное, чтобы игроки Динамо сами в это поверили. Маккаби — это не Барселона, которую киевляне в свое время обыгрывали 3:0, в матче с израильтянами может случиться все что угодно.

Динамо выиграет 2:1, немного не хватит. Но я хочу, чтобы было 3:1, дополнительное время и проход по пенальти. Пусть Нещерет уже готовится к серии одиннадцатиметровых, — заявил Кварцяный в интервью Blik.ua.