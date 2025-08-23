Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал поражение от одесского Черноморца в матче 1/32 финала Кубка Украины. Команда Александра Кучера победила со счетом 2:1.

«Какое-то дежавю, какая у нас была игра с Кривбассом. Множество моментов, не можем забить, два-три момента у соперника, который их сразу реализует.

По этому поводу я хочу поздравить Черноморец с победой. Нам есть над чем работать. Постараемся как можно быстрее забыть эту игру и готовиться дальше».

Проблема с реализацией? Если бы я знал, мы бы так не делали. И когда парень в пустые ворота не забивает – это не то, что он там что-то не так сделал. Это такой случай, к сожалению, случилось это с нами. Вот и все», – сказал Скрипник в эфире ютуб-канала Черноморца.