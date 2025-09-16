31-летний аргентинский нападающий Пауло Дибала снова оказался в лазарете римской Ромы после третьего тура Серии А.

После матча с Торино (0:1) футболист прошел медицинское обследование, которое выявило повреждение мышц левого бедра. Ожидается, что на восстановление Пауло потребуется 10-15 дней.

Для Дибалы это уже 18-й пропуск игр из-за травм: по статистике, он провел на поле всего 49,8% возможного времени.

Следующий важный матч Ромы против Лацио, скорее всего, Дибала пропустит. Римское дерби запланировано на 21 сентября, начало в 13:30 по киевскому времени.