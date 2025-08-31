Римская Рома сформировала список игроков, которые могут покинуть клуб в последние часы работы трансферного окна.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «джалоросси» готовы расстаться сразу с пятью футболистами: Лоренцо Пеллегрини, Томмазо Бальданци, Пьерлуиджи Голлини, Салах-Эдином и Эбримой Дарбо.

Отдельное внимание в Риме уделяют ситуации с украинским форвардом Артемом Довбиком. В клубе не исключают его ухода, но только в том случае, если в сжатые сроки удастся найти достойную замену.

Стоит отметить, что интерес к нападающему снова проявил английский Ньюкасл, который рассматривает вариант аренды с правом последующего выкупа.