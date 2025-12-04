Мареска подвел итоги поражения Челси от Лидса: «Команда была слабее во всем»
Пенсионеры уступили 1:3
около 3 часов назад
Энцо Мареска / фото - Getty
Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска прокомментировал поражение в выездном матче 14-го тура Премьер-лиги Англии, где синие уступили Лидс Юнайтед со счетом 1:3.
В составе хозяев забили Яка Бийол, Ао Танака и Доминик Калверт-Льюин. Единственный гол Челси на 50-й минуте оформил Педру Нету.
Они были лучше нас во всех аспектах и заслужили победу. Из этой игры мы ничего не извлечем. Единственное, что мы можем сделать, — это попытаться разобраться в ошибках и перезагрузиться, ведь уже в субботу нас ждет новый матч, — приводит слова Марески официальный сайт Челси.
В 15 туре чемпионата Англии Челси встретится с Борнмутом 6 декабря.