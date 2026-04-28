Сергей Разумовский

Нападающий Матвей Пономаренко пока не спешит ставить подпись под новым соглашением с Динамо, хотя интерес к молодому форварду со стороны других клубов уже есть. Об этом рассказал ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский, который также объяснил, в чем заключается разница между обычной заинтересованностью футболистом и реальными шагами по его трансферу.

По имеющейся информации, Пономаренко уже привлек внимание скаутов и представителей других команд. Речь идет именно об интересе, когда клубы контактируют с агентами или самим игроком, сообщают, что внимательно следят за его развитием и потенциально готовы рассматривать финансовые вложения в будущий трансфер. В этом контексте, как отмечается, вокруг нападающего звучали суммы на уровне около 15 миллионов евро, хотя возможный диапазон колеблется примерно на 5 миллионов в ту или иную сторону.

В то же время пока речь не идет об официальном предложении. Именно это, по словам Спиваковского, и является ключевым отличием. Интерес может оставаться лишь на уровне разговоров, звонков и предварительных оценок, тогда как конкретика начинается уже тогда, когда клуб выходит на формальный уровень переговоров и отправляет предметное предложение: когда в кабинете «заработает факс».

Отдельно сообщается, что президент Динамо Игорь Суркис несколько недель назад уже поднимал вопрос о продолжении сотрудничества с Пономаренко. Действующий контракт футболиста с киевским клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года, однако в Динамо, очевидно, хотят заранее укрепить свои позиции и переподписать соглашение на обновленных условиях.

Тем не менее сам игрок пока не хочет спешить с окончательным решением. Как говорит Суркис, Пономаренко попросил пока не возвращаться к этой теме, дать ему спокойно доиграть сезон, а уже после его завершения сесть за стол переговоров и предметно обсудить будущее. Однако сомнений, что соглашение будет продлено, пока нет.

