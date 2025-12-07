Полузащитник Кривбаса Егор Твердохлеб поделился впечатлениями после разгромной победы своей команды над Александрией со счетом 3:0 в 15-м туре УПЛ. По словам футболиста, даже при убедительном преимуществе нельзя было терять концентрацию.

Он также высоко оценил действия защитной линии команды, подчеркнув их надежную игру в этом поединке.