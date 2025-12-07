Лидер Кривбасса оценил победу над Александрией: «С нашими играми нельзя расслабляться»
Егор Твердохлеб подвёл итоги разгрома
около 1 часа назад
Полузащитник Кривбаса Егор Твердохлеб поделился впечатлениями после разгромной победы своей команды над Александрией со счетом 3:0 в 15-м туре УПЛ. По словам футболиста, даже при убедительном преимуществе нельзя было терять концентрацию.
Он также высоко оценил действия защитной линии команды, подчеркнув их надежную игру в этом поединке.
«Мы наигрываем такое, в принципе, на тренировках. Один из таких тактических моментов - быстрая атака по правому флангу, прострел от Яна. Я, в принципе, направил мяч в угол. Слава Богу, что забил и помог команде заработать три зачётных балла.
С нашими играми нельзя расслабляться. Вспоминаю, что в матче с Эпицентром тоже всё было под контролем, но чуть не сыграли вничью в итоге.
Хорошо, что не пропустили. Момент необычный. Потому что мы, как правило, если хорошо играем, то какой-нибудь мяч пропустим. А сегодня удалось и в атаке здорово выглядеть, и в защите тоже мало чего позволили создать сопернику», – рассказал Твердохлеб для УПЛ-ТБ.