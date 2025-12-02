Кривбасс провел выездной матч против Шахтера в рамках 14-го тура УПЛ. Встреча завершилась результативной ничьей 2:2, хотя команда из Кривого Рога удерживала преимущество до 96-й минуты.

Во втором голе Кривбасса ключевую роль сыграл Егор Твердохлеб, который сделал голевую передачу на Владимира Виливальда в конце первого тайма. После матча Твердохлеб поделился эмоциями по поводу этого результата и рассказал о настроении внутри коллектива.

«Всем большое спасибо за поддержку, и здесь в чате, и на стадионе! Мы всегда стараемся играть на победу, сегодня тоже играли и, на мой взгляд, заслужили её, но в футболе случайностей не бывает.

Спасибо команде за хороший матч, движемся вперед, дальше будут такие же важные игры», – написал Твердохлеб в своем телеграм-канале «Hardbread Live».