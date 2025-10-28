Португальский защитник Рафаэль Бандейра официально покинул ФК Кривбасс.

Бандейра присоединился к криворожскому клубу в ноябре 2023 года и за это время провел 35 матчей, отметившись одним забитым мячом.

Его статистика в красно-белой форме: УПЛ — 31 матч, 1 гол, Кубок Украины — 1 матч, Лига Европы — 1 матч, Лига Конференций — 2 матча

В сезоне 2023/2024 португалец помог команде завоевать бронзовые медали чемпионата Украины.

Клуб поблагодарил Бандейру за профессионализм и преданность цветам Кривбасса, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, в воскресенье, 26 октября, Кривбасс разгромно уступил в 10-м туре УПЛ киевскому Динамо (0:4).