Португальский защитник Рафаэль Бандейра официально покинул ФК Кривбасс.
Бандейра присоединился к криворожскому клубу в ноябре 2023 года и за это время провел 35 матчей, отметившись одним забитым мячом.
Его статистика в красно-белой форме: УПЛ — 31 матч, 1 гол, Кубок Украины — 1 матч, Лига Европы — 1 матч, Лига Конференций — 2 матча
В сезоне 2023/2024 португалец помог команде завоевать бронзовые медали чемпионата Украины.
Клуб поблагодарил Бандейру за профессионализм и преданность цветам Кривбасса, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере.
Напомним, в воскресенье, 26 октября, Кривбасс разгромно уступил в 10-м туре УПЛ киевскому Динамо (0:4).
