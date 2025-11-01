Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен прокомментировал ничью в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против Полтавы (2:2). Слова специалиста передает пресс-служба криворожцев.

Мы знали, какой соперник нас ожидает. Мы готовились к нему, но быстро пропустили первый гол. Вратарь мог действовать в этом эпизоде проще и просто забрать мяч. Также потом у нас были хорошие моменты в течение получаса, чтобы сравнять счет. Забили свой гол, - хороший гол после комбинации.

Но дальше наши игроки не были на сто процентов готовы к блокированию ударов, к надежной игре в обороне. И я этим разочарован, потому что очень много об этом говорим. Потом мы получили второй гол, и в перерыве я говорил, что мы должны продолжать играть в наш футбол. После перерыва мы проводили хорошие атаки, заработали пенальти, сравняли счет. Могли выиграть 3:2, но не реализовали свои возможности. И над этим нам нужно работать, над реализацией моментов.

В перерыве я просто старался напомнить им о менталитете. Мы говорили об этом еще до матча, во время тренировок в течение недели - о том, с какой командой сыграем. Напомнил им, что надо играть в свой футбол, потому что даже в первом тайме мы создавали хорошие моменты и проводили опасные атаки. Во втором тайме продолжили - сравняли счет 2:2, продолжали атаковать, и, думаю, заслуживали на победный гол. Но нам не хватило немного больше решимости, чтобы завершить матч как следует.

Отсутствие замен? Для меня это не является чем-то необычным. Если я чувствую, что команда на поле имеет правильный настрой и нужную энергию, чтобы довести матч до конца, то я не вижу смысла в заменах. Игроки не выглядели уставшими, не подавали сигналов, что нуждаются в отдыхе, поэтому я решил оставить все как есть.

Начало матча, безусловно, было испытанием характера. Но когда мяч у нас в ногах, все зависит от того, как мы реализуем свой стиль игры и доведем ли матч до логического завершения.