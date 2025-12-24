Вингер Милана Рафаэль Леау полностью восстановился после воспаления мышцы и готов вернуться в состав. Ожидается, что португалец примет участие в матче 17 тура Серии А против Вероны, который состоится в воскресенье, 28 декабря.

Из-за травмы Леау пропустил два предыдущих поединка «россонери». Его возвращение особенно важно для команды, которая активно борется за лидерство в чемпионате и сейчас занимает вторую строку турнирной таблицы.

Рафаэль Леау выступает за Милан с 2019 года, стал одним из ключевых игроков клуба и помог команде завоевать титул чемпиона Италии в 2022 году. До переезда в Италию он играл за лиссабонский Спортинг и французский Лилль.

