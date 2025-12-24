Испанский центрбек Серхио Рамос завершил свое пребывание в Мексике и нацелен на продолжение карьеры в более конкурентном европейском чемпионате.

По данным итальянского издания Repubblica, представители опытного защитника уже связались с руководством Милана, чтобы прощупать почву на предмет возможного сотрудничества.

В случае возвращения Рамоса в Европу именно Милан может стать одним из главных кандидатов на подписание звездного футболиста. Ранее россонери не смогли договориться с Тьяго Силвой, и теперь клуб, вероятно, будет пытаться не допустить повторения подобной ситуации. Отметим, что за свою карьеру Серхио Рамос никогда не выступал в чемпионате Италии.

Ранее сообщалось, что Милан больше не рассчитывает на легенду Ливерпуля.