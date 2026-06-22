Сергей Разумовский

Защитник сборной Германии Нико Шлоттербек получил травму в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Кот-д’Ивуара, который немецкая команда выиграла со счетом 2:1.

Как сообщает Bayern & Germany, футболист вместе с женой Сабриной и национальной командой вернулся на базу сборной в Уинстон-Сейлеме. Там Шлоттербек должен пройти МРТ, после которого станет понятно, сможет ли он продолжить выступления на ЧМ-2026.

Нико подвернул ногу уже на 13-й минуте встречи с Кот-д’Ивуаром. Несмотря на повреждение, он продолжил игру благодаря обезболивающему и доиграл до окончания первого тайма. В перерыве тренерский штаб все же принял решение заменить центрбека.

До этого Шлоттербек провел полноценный матч против сборной Кюрасао, в котором Германия победила 7:1. А сам защитник отметился забитым мячом.

Прошлый сезон 25-летний центрбек провел в составе дортмундской Боруссии. На его счету 37 матчей, пять голов и две результативные передачи. Ранее сообщалось о интересе к Шлоттербеку со стороны мадридского Реала, однако потенциальная серьезность травмы может повлиять на возможный трансфер.