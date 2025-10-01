Вингер Монреаля и сборной Украины U-20 Геннадий Синчук прокомментировал свой второй гол на ЧМ-2025 в матче 2 тура с Панамой (1:1). Его слова приводит Суспільне.

19-летний вингер в эпизоде с назначенным пенальти исправил ошибку партнера по команде Александра Пищура, который не смог переиграть панамского кипера с первой попытки.

Саша заработал пенальти, когда решали, кто его будет бить, он сказал, что уверен. Потом он пробил, я подошел к нему, спросил. Он говорит мне, бить ли мне [после промаха], я ответил, что уверен и могу пробить. Так и получилось. Поддержал его. Мы одна команда, нужно поддерживать друг друга, если ошибся – ничего страшного, мы должны играть и сражаться друг за друга, – рассказал Синчук.

Синчук в двух матчах ЧМ-2025 отметился двумя голами.

