Сборная Украины U-20 в матче 3-го тура ЧМ-2025 против Парагвая (3 октября) не сможет рассчитывать на полузащитника Монреаля Геннадия Синчука.

19-летний футболист получил желтую карточку в прошлом поединке с Панамой (1:1), которая стала для него второй на Мундиале.

Синчук в двух матчах ЧМ-2025 отметился двумя голами.

Сборная Украины набрала 4 очка в группе B и по дополнительным показателям сохраняет лидерство в квартете.

