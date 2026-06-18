Павел Василенко

Сборная Ирана на чемпионате мира-2026 столкнулась не только со спортивными испытаниями. По словам физиотерапевта команды Паулу Александре Араужо, подготовка и восстановление футболистов проходят в чрезвычайно сложных условиях.

Еще до начала турнира участие Ирана в чемпионате мира оставалось под вопросом из-за напряженных отношений между странами. После вмешательства ФИФА команда все же получила возможность выступить на мундиале, однако была вынуждена сменить базу с Аризоны на Мексику.

Араужо отметил, что логистика стала одной из главных проблем. После матча группового этапа против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе медицинское восстановление футболистов пришлось проводить прямо во время возвращения.

По его словам, вместо привычных процедур после игры, которые должны длиться около 12 минут в ледяной ванной, футболисты получили лишь минуту из-за необходимости быстро отправляться обратно.

«Быстро посадить их в ванну, быстро вытащить, принять душ и идти. Это не то, как нужно относиться к спортсменам», – заявил специалист.

Также он рассказал о долгих ожиданиях в аэропортах и усиленных мерах безопасности, которые создают дополнительное психологическое давление для игроков.

В таможенной службе США заявили, что делегация Ирана прошла все необходимые проверки без инцидентов. В то же время ситуация вокруг команды остается одной из самых обсуждаемых историй чемпионата мира.