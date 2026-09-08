Лига чемпионов. АЕК без Зубкова победил ЛАСК, Астон Вилла на выезде обыграла Брюгге
Начался основной этап самого престижного клубного турнира
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В матче первого тура Лиги чемпионов греческий АЕК на своем поле победил австрийский ЛАСК. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Украинский вингер греческой команды Александр Зубков весь матч провел в запасе.
В параллельном поединке бельгийский Брюгге дома проиграл английской Астон Вилле – 2:3.
Лига чемпионов, 1-й тур
АЕК – ЛАСК – 1:0
Гол: Марин, 21.
Брюгге – Астон Вилла – 2:3
Голы: Ветлесен, 19, Трезольди, 61 (пенальти) – Макгинн, 11, Буэндиа, 22, Джексон, 43.