Лига чемпионов, общий этап: АЕК – ЛАСК, Реал – Интер, Порту – Ман Сити. Видеотрансляция
Игровой день начнется в 19.45 по Киеву
Тібо Куртуа / Фото - ВВС
Сегодня, 8 сентября, состоятся матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-26/27.
Игровой день начнется в 19.45 по Киеву. АЕК Александра Зубкова на своем поле сыграет против ЛАСКа, а Брюгге примет Астон Виллу.
Еще четыре поединка начнутся в 22.00. Реал Андрея Лунина дома встретится с Интером, Лилль сыграет с Бетисом, Боруссия Дортмунд примет Вильярреал, а Порту на своем поле будет противостоять Манчестер Сити.
Трансляцию всех матчей можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, который является официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине.
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