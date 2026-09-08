Владимир Кириченко

Сегодня, 8 сентября, состоятся матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-26/27.

Игровой день начнется в 19.45 по Киеву. АЕК Александра Зубкова на своем поле сыграет против ЛАСКа, а Брюгге примет Астон Виллу.

Еще четыре поединка начнутся в 22.00. Реал Андрея Лунина дома встретится с Интером, Лилль сыграет с Бетисом, Боруссия Дортмунд примет Вильярреал, а Порту на своем поле будет противостоять Манчестер Сити.

Трансляцию всех матчей можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, который является официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине.

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