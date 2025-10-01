Лига чемпионов. Кащук поспособствовал триумфу Карабаха, первая победа Ньюкасла
Результаты 2 тура
около 3 часов назад
Только что завершились первые матчи 2 тура Лиги чемпионов раннего слота.
Программу матчей среды открывали в Баку, где местный Карабах при поддержке родных трибун минимально одолел Копенгаген.
Судьбу матча решили голы в каждом из таймов. Украинский полузащитник Карабаха Алексей Кащук провел на поле 70 минут.
В параллельном матче Юнион на стадионе Андерлехта принимал Ньюкасл. Английская команда изрядно прошлась по чемпиону Бельгии и одержала первую победу после возвращения в еврокубки.
Лига чемпионов. 2 тур
Карабах - Копенгаген 2:0
Голы: Зубир, 28, Аддаи, 83
Юнион - Ньюкасл 0:4
Голы: Вальтемаде, 17, Гордон, 43 (с пенальти), 64 (с пенальти), Барнс, 80
