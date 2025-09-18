Третий игровой день 1 тура Лиги чемпионов открывался двумя матчами раннего слота.

Брюгге вдохновился разгромом Монако в ЛЧ 7-летней давности и забил полный ворох монахам на своем поле. Как и тогда, бельгийцы забили 4 гола с поправкой на гол престижа в исполнении Фати.

В параллельном матче Копенгаген в родных стенах не позволил Баеру взять первые очки в новом евросезоне.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Лига чемпионов. 1 тур

Брюгге - Монако 4:1

Голы: Трезольди, 32, Оньедика, 39, Ванакен, 43, Диахон, 75 - Фати, 90+2

Копенгаген - Баер 2:2

Голы: Ларссон, 9, Роберт, 87 - Гримальдо, 82, Хацидиакос (аг), 90+1

