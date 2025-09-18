Главный тренер Наполи Антонио Конте перед матчем стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити рассказал о возвращении к главному еврокубку и своей команде. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Возвращение в Лигу чемпионов – это всегда грандиозное ощущение, оно возвращает тебя на фантастические стадионы, как этот. Мы говорим о топ-клубе с топ-тренером. Мы приехали с покорностью и хотим проверить, растем ли мы и способны ли конкурировать в Европе.

Гейлунну 22 года, вся карьера еще впереди. Он уже показал, что имеет потенциал и фундамент, который я должен правильно развивать, так же как с Лоренцо Луккой и Джузеппе Амбросино. Я знаю, что наш рост зависит от прогресса каждого отдельного игрока.

И у меня, и у Наполи лучший результат в Лиге чемпионов – четвертьфинал. Именно поэтому мы хотим объединить силы и попробовать достичь чего-то великого. Нам нужно пройти этот путь, не поддаваясь чрезмерным эмоциям. Завтра понадобится смелость, и мы ее продемонстрируем.