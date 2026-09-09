«Не хочу багато говорити про титул»: Нойер оценил амбиции Баварии перед стартом в Лиге чемпионов
Голкипер признался, что хочет в третий раз выиграть еврокубковый трофей
Вратарь Баварии Мануэль Нойер в социальной сети Х поделился ожиданиями от старта мюнхенского клуба в Лиге чемпионов. В первом туре немецкая команда дома сыграет против норвежского Буде-Глимт.
Я начинаю этот сезон с мыслями о всех целях, которых мы способны достичь. У нас есть потенциал — именно это стало одной из причин, по которым я решил продолжить карьеру. Лично для меня третья победа в Лиге чемпионов означала бы невероятно много. Но я не хочу слишком много говорить о титуле, сейчас мы сосредоточены на старте сезона и понимаем, что нас ждут непростые матчи.
Матч состоится в четверг, 10 сентября.
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