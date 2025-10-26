Сергей Стаднюк

Завершились матчи игрового дня воскресенья, 27 октября, в девятом туре французской Лиги 1.

Лилль устроил настоящий разгром, разбив Мец со счетом 6:1. Хозяева полностью контролировали матч, а героем стал Андраде, который оформил дубль. Игамане открыл счет, Перро и Андре довели преимущество до разгромного, а точку поставил Гаральдссон в компенсированное время. Мец смог лишь на гол престижа от Ибу Сане уже после завершения основного времени игры.

Ренн в родных стенах уступил Ницце. Гости забили дважды еще до перерыва: Диоп открыл счет на 38-й минуте, а Клосс удвоил преимущество в компенсированное время первого тайма. Хозяева смогли сократить отставание благодаря голу Аиита Будьяля, однако спасти матч не смогли.

Лион одержал волевую победу над Страсбуром со счетом 2:1. После гола Паничелли на 25-й минуте хозяева быстро оправились: автогол Дукуре восстановил равновесие, а Толиссо мог сразу же вывести «ткачей» вперед, но не реализовал пенальти. Развязки пришлось ждать до 91-й минуты, когда Морейра вырвал победу для хозяев. Кстати, Дукуре добавил еще и красную карточку.

Лион набрал 18 очков и догнал третий Марсель. Лилль (17) – пятый, Страсбур (16) – уже вне зоны еврокубков.

Лига 1, девятый тур

Лилль – Мец 6:1

Голы: Игамане, 24, Андраде, 34, 53, Перро, 64, Андре, 82, Гаральдссон, 90+3 – Сане, 90+5

Ренн – Ницца 1:2

Голы: Аиит Будьяль, 67 – Диоп, 38, Клосс, 45+1

Лион – Страсбур 2:1

Голы: Дукуре, 31 (автогол), Морейра, 90+1 – Паничелли, 25

Удаление: Дукуре, 67