Ренн одержал волевую победу над Лионом в матче 4-го тура Лиги 1. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Хозяева, которые в первых турах не выиграли ни одного матча, смогли сделать камбэк, уступая в счете.

Лион забил первым на 14-й минуте, ведя в счете до 80-й минуты. Все изменилось после того, как Мортон получил удаление и оставил Олимпик в меньшинстве.

С численным преимуществом Ренну удалось сравнять счет, а в добавленное время второго тайма обеспечить себе первую победу в новом чемпионате.

Лига 1. 4 тур

Ренн - Лион 1:1

Голы: Руо, 79, Дескам, 90+3 (автогол), Мейте, 90+5 - Толиссо, 90+4

