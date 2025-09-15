Лион впервые в сезоне уступил Ренну
Отпустив в отрыв ПСЖ
около 1 часа назад
Ренн одержал волевую победу над Лионом в матче 4-го тура Лиги 1. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Хозяева, которые в первых турах не выиграли ни одного матча, смогли сделать камбэк, уступая в счете.
Лион забил первым на 14-й минуте, ведя в счете до 80-й минуты. Все изменилось после того, как Мортон получил удаление и оставил Олимпик в меньшинстве.
С численным преимуществом Ренну удалось сравнять счет, а в добавленное время второго тайма обеспечить себе первую победу в новом чемпионате.
Лига 1. 4 тур
Ренн - Лион 1:1
Голы: Руо, 79, Дескам, 90+3 (автогол), Мейте, 90+5 - Толиссо, 90+4
