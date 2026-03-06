Лион Яремчука проиграл третий матч подряд, до этого была безумная победная серия
Для команды Фонсеки всё закончилось в Кубке Франции
около 2 часов назад
Роман Яремчук / Фото - Marca
Лион дома уступил Лансу в четвертьфинале Кубка Франции – 2:2 (пенальти 4:5).
Один из голов хозяев забил украинский нападающий Роман Яремчук.
Для подопечных Паулу Фонсеки это 3 поражение подряд, до этого у команды была серия из 13 побед.
Следующий матч Лион проведет 8 марта против Парижа в чемпионате Франции.
Яремчук впервые отличился за Лион. Видео
Поделиться